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16:38 12.11.2020

Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

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Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня, считая его неуместным для таких небольших городов, как Черкассы.

"Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% повышается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться", - заявил Бондаренко в видео-обращении в"Фейсбук" в четверг.

Он отметил, что городские власти в период пандемии коронавируса не смогут обеспечить оказание медицинской помощи больным из-за отсутствия денег

Кроме того, по словам Бондаренко, карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы.

"В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем в маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня - это большая ошибка", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

Источник: https://bit.ly/3eWrylV

Теги: #коронавирус #черкассы #бондаренко
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