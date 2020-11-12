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15:33 12.11.2020

Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

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Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Вакцинация британцев от коронавируса может начаться в середине декабря, заявил Угур Шахин, один из соучредителей немецкой биотехнологической компании BioNTech, разработавшей вместе с Pfizer Inc. вакцину от COVID-19.

"Самый ранний срок возможной поставки вакцины - не ранее середины декабря. Но если речь идет о середине декабря, это не значит, что ситуация быстро радикально изменится. Эта зима будет тяжелой", - сказал Шахин в интервью каналу Sky News.

Он уточнил, что все будет зависеть от того, как быстро британский регулятор выдаст лицензию на использование вакцины.

При этом, по словам Шахина, даже с вакциной жизнь в Великобритании вернется в нормальное русло только в середине следующего года.

Шахин рассказал, что созданная при его участии вакцина показала 90%-ную эффективность, и он и его команда не ожидали такого хорошего результата.

Однако он также настоятельно призвал общественность соблюдать правила безопасности, носить защитные маски и не пренебрегать гигиеной. "Ответственность стоит перед каждым. Речь идет не только о действиях правительств. Самое важное - носить маску, быть осторожным и избегать находиться с людьми в одной комнате на протяжении длительного времени", - сказал ученый.

Сам он также готов пройти вакцинацию средством, разработанным при его участии. "Я сделаю ее в тот же день, когда это станет возможно", - пообещал Шахин.

Теги: #коронавирус #вакцина
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