Зеленский и Ермак со вторника находятся в больнице, у них легкие симптомы COVID-19 – пресс-секретарь президента

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак с 10 ноября находятся в больнице, у них легкие симптомы болезни COVID-19, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Утром вышло интервью советника руководителя Офиса Михаила Подоляка, где он сообщил, что президент Украины и руководитель Офиса Президента находятся в больнице. Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Она также отметила, что президент Зеленский и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Оба активные и имеют легкие симптомы болезни. Мы просим не манипулировать информацией", - подчеркнула Мендель.

Ранее советник Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда" рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания".

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболел COVID-19.

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