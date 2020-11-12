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08:08 12.11.2020

Зеленскийи Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

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Зеленскийи Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания", сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", – отметил Подоляк.

У главы Офиса президента Ермака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

"У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - пояснил он.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что супруга Зеленского уже переболела коронавирусом.

Теги: #коронавирус #зеленский #ермак #украина
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