Зеленскийи Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания", сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", – отметил Подоляк.

У главы Офиса президента Ермака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

"У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - пояснил он.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что супруга Зеленского уже переболела коронавирусом.