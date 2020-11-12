События

07:37 12.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 четверга 52 млн 69 тыс. 683 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 674 тыс. 450, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 283 тыс. 510 против 1 млн 270 тыс. 706 человек по состоянию на утро среды, выздоровели более 33,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 389 тыс. 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 143 тыс. 255) и 241 тыс. 615 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 987), излечились почти 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 47 тыс. 905 человек. Всего зафиксировано 8 млн 683 тыс. 917 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 550 до 128 тыс. 121, поправились более 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 747 тыс. 660 заболевших, что на 48 тыс. 655 человек больше, чем сутками ранее, умерли 163 тыс. 368 больных (рост - на 539), вылечились более 5,2 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 165,5. В США на 1 млн жителей скончался 746 человек, Индии - 93, Бразилии - 767.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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