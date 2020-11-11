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23:44 11.11.2020

Делавэр стал первым штатом США, где утвердили результаты голосования на выборах президента

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Делавэр стал первым штатом США, где утвердили результаты голосования на выборах президента

Несколько штатов США к настоящему моменту уже утвердили результаты голосования на выборах президента страны, информирует американский аналитический центр Cook Political Report.

По его данным, первым это сделал Делавэр - родной штат представителя демократов Джо Байдена. Там за него отдали голоса 296 тыс. 268 (или 58.7%) избирателей, за нынешнего президента США Дональда Трампа в этом штате проголосовали 200 тыс. 603 (39.8%) избирателей.

Результаты также уже представили Вайоминг, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Вермонт.

Власти штатов США должны утвердить результаты голосования до 8 декабря, после чего через шесть дней должна собраться избирательная комиссия и объявить их официально.

Согласно оценкам американских СМИ, победу на выборах США одержал демократ Джо Байден, лидеры ряда стран уже поздравили его. В то же время нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп заявляет о многочисленных нарушениях и через суды пытается добиться справедливости.

Теги: #сша #делавэр #голосование #утверждение
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