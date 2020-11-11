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20:37 11.11.2020

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

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Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Украинская делегация в Трехсторонней группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает очень важным провести до конца текущего года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в Нормандской формате, которая бы стала мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению", - говорится в сообщении украинской делегации по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в режиме видеоконференции в среду.

Также украинская делегация заявляет, что Украина выполняла, и будет выполнять все решения, принятые в Нормандской формате, а также Минские договоренности.

"Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха. Выполняем и призываем делать то же российскую сторону", - сказано в сообщении украинской делегации.

Источник: https://bit.ly/2Ix5Bh5

Теги: #нормандский_формат #ткг #украина
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