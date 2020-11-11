Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений - премьер

Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом дополнительных карантинных ограничений, Министерство здравоохранения разработало проект изменений к соответствующему постановлению для внедрения такой меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

Он добавил, что полного локдауна экономика страны не выдержит, а такой шаг является оптимальным форматом дополнительных ограничений.