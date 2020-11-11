События

11:32 11.11.2020

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена Игоря Пащенко

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В Днепре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена Игоря Пащенко

Правоохранители под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры задержали в г. Днепр мужчину, которому ранее заочно сообщалось о подозрении в организации и подготовке убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году.

"По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства", - сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в соцсети Facebook.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Игорь Пащенко был застрелен в Днепровском районе Херсона вечером 24 апреля 2018 года.

 

Теги: #прокуратура #херсон #убийство
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