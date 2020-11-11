Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польский народ и президента Польши Анджея Дуду с Днем независимости.

"Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины", - написал Зеленский в Twitter в среду.

"Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе", - добавил он.

В Министерстве иностранных дел Украины также присоединились к поздравлениям. "Многая лета, Польская республика! По случаю Праздника Независимости желаем дружественному польскому народу новых успехов и процветания!", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей "является залогом мира и стабильности в Европе, нашей общей ценностью и национальным интересом".