США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставляет достаточно информации о планируемой миссии в Китай для прояснения обстоятельств происхождения коронавируса COVID-19, заявил во вторник представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби.

"Условия (этой миссии - ИФ) не обсуждались открытым образом со всеми странами-членами ВОЗ", - цитирует агентство Associated press (AP) его слова в ходе онлайн-конференции членов ВОЗ.

"Понять источники происхождения COVID-19 - путем транспарентного и всеобъемлющего расследования - вот что должно быть сделано", - добавил он.

Тем временем, отмечает AP, в независимой комиссии, созданной с целью оценить работу ВОЗ по борьбе с эпидемией коронавируса, заявили, что эксперты проверяют, имеет ли ВОЗ достаточно полномочий и финансирования для противодействия будущим возможным эпидемиям.

Сопреседатель этой группы экспертов экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк в свою очередь заявила, что комиссию также интересует точнейшая хронология первых случаев заболевания коронавирусом, и то, какие контрмеры принимались на начальных стадиях эпидемии.

В конце октябре глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявлял, что страны ЕС уверены: ВОЗ должна получить больше возможностей независимо расследовать причины вспышки эпидемий и побуждать страны делиться информацией по этой тематике.

В середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В мае ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. 10 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии.

Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.