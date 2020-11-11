События

01:36 11.11.2020

США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

2 мин читать
США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставляет достаточно информации о планируемой миссии в Китай для прояснения обстоятельств происхождения коронавируса COVID-19, заявил во вторник представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби.

"Условия (этой миссии - ИФ) не обсуждались открытым образом со всеми странами-членами ВОЗ", - цитирует агентство Associated press (AP) его слова в ходе онлайн-конференции членов ВОЗ.

"Понять источники происхождения COVID-19 - путем транспарентного и всеобъемлющего расследования - вот что должно быть сделано", - добавил он.

Тем временем, отмечает AP, в независимой комиссии, созданной с целью оценить работу ВОЗ по борьбе с эпидемией коронавируса, заявили, что эксперты проверяют, имеет ли ВОЗ достаточно полномочий и финансирования для противодействия будущим возможным эпидемиям.

Сопреседатель этой группы экспертов экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк в свою очередь заявила, что комиссию также интересует точнейшая хронология первых случаев заболевания коронавирусом, и то, какие контрмеры принимались на начальных стадиях эпидемии.

В конце октябре глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявлял, что страны ЕС уверены: ВОЗ должна получить больше возможностей независимо расследовать причины вспышки эпидемий и побуждать страны делиться информацией по этой тематике.

В середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В мае ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. 10 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии.

Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

Теги: #расследование #сша #воз #вопросы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:22 11.11.2020
Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США

Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США

23:45 10.11.2020
Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

22:30 10.11.2020
Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

21:35 09.11.2020
В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

20:30 09.11.2020
Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

19:47 09.11.2020
Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

18:16 09.11.2020
С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

14:21 09.11.2020
"Фармак" завершил преквалификацию дексаметазона в ВОЗ

"Фармак" завершил преквалификацию дексаметазона в ВОЗ

12:32 09.11.2020
Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

12:24 09.11.2020
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

Без дополнительных мер Украина придет к "итальянской ситуации" с заболеваемостью Covid-19 уже в январе - премьер

СБУ проводит расследование по итогам аудита "Нафтогаза" и обнародует результаты – премьер

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковская полиция разыскивает грабителей, забравших из машины 50 тыс грн и ноутбук

Шкарлет: 12-летнюю систему образования не отменят

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

Трюдо призвал власти 10 провинций Канады ужесточить ограничительные меры против COVID-19

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

Умерла мать Марины Порошенко

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА