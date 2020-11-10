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21:11 10.11.2020

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

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ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник приняла решение, которым обязала Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию до конца суток 11 ноября установить итоги голосования по выборам в Черновцах и области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в Центризбирком поступило заявление от местной партии "Единая альтернатива" о том, что из-за повторного подсчета голосов на отдельных избирательных участках Черновицкий горизбирком не установил вовремя итоги голосования на выборах депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета, а также результаты выборов Черновицкого городского совета и мэра.

Эта же партия пожаловалась на нарушение законодательства указанной ТИК при принятии решения о повторном подсчете голосов избирателей на 40 избирательных участках.

ЦИК установила, что эта ТИК на основании заявления уполномоченного лица Черновицкой областной организации "Партии черновчан" о проведении повторного подсчета голосов на 40 избирательных участках приняла решение о таком подсчете после завершения принятия избирательных документов соответствующих участковых избиркомов, нарушив сроки и порядок, то есть вопреки требованиям избирательного законодательства.

Кроме того, ЦИК отметила, что на момент рассмотрения этого вопроса к ним не поступала информация, что Черновицкая ТИК установила итоги и результаты местных выборов.

Таким образом, Центризбирком отменил решение Черновицкой городской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на 40 избирательных участках.

"ЦИК обязала указанную комиссию не позднее 24 часов 11 ноября установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета, а также результаты выборов депутатов Черновицкого городского совета и результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы, о чем составить соответствующие протоколы", - проинформировала пресс-служба.

Кроме того, ТИК обязана транспортировать первые экземпляры протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Черновицкого облсовета и Черновицкого райсовета вместе с другими документами в Черновицкую районную и областную территориальные избирательные комиссии.

Не позднее 10:00 12 ноября Черновицкая городская ТИК должна направить в ЦИК информацию о выполнении данного постановления.

Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-zobov-yazala-chernivetsku-misku-tvk-nevidkladno-vstanoviti-pidsumki-ta-rezultati-mistsevih-viboriv.html

Теги: #черновцы #цик #выборы
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