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19:03 10.11.2020

Карантинные ограничения на работу клиник в режиме "оранжевой зоны" распространяются на частные клиники, но решение остается за собственником - юрист

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Карантинные ограничения на работу клиник в режиме "оранжевой зоны" распространяются на частные клиники, но решение остается за собственником - юрист

Карантинные ограничения на работу медучреждений в режиме действующей "оранжевой зоны" из-за COVID-19 распространяются на частные клиники, но решение об остановке работы остается за собственником, считает медицинский юрист, руководитель адвокатского бюро Елены Бабич Алена Бабич.

"Поскольку в постановлении Кабмина №641 нет детализации, что ограничения касаются только учреждений здравоохранения государственной̆ и коммунальной̆ формы собственности, данное ограничение касается всех лечебных учреждений, в том числе частных", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ограничения в связи с распространением на всей территории Украины т.н. "оранжевой" карантинной зоны.

Вместе с тем, Бабич отметила, что "решение о закрытии клиники или проведении операций остается за руководителем/собственником каждой клиники".

"Я лично не слышала, чтобы кто-то планировал закрываться", - сказала она.

Бабич отметила, что во время карантинных ограничений, введенных весной, некоторые частные клиники закрывались.

"В большей степени это были стоматологии, по которым местными органами власти в некоторых регионах были приняты прямые запреты на осуществление деятельности", - сказала она.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19 и что украинские клиники с 9 ноября перестают принимать на плановые операции, переходят только на лечение пациентов с COVID-19.

Позднее Минздрав разъяснил, что указанные ограничения, в частности, предусмотрены постановлением Кабинета министров №641 об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением COVID-19 от 22 июля №641. Ограничения на оказание медуслуг вводятся для территорий, где установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, т.е. по всей Украине.

При этом, несмотря на запрет на проведение плановой госпитализации из-за COVID-19 в украинских клиниках продолжат оказывать медпомощь в ряде случаев, в частности, медпомощь по беременности, родам, а также медпомощь онкопациентам.

Теги: #карантин #операции
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