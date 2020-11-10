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19:02 10.11.2020

"Укрлендфарминг" за последние годы потерял 170 тыс. га земельного банка

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"Укрлендфарминг" за последние годы потерял 170 тыс. га земельного банка

"Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов Украины, за последние годы сократил земельный банк обрабатываемых с/х земель на 170 тыс. га – до 470 тыс. га, сообщил владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью Дмитрию Гордону.

"За время войны последних лет мы потеряли почти 170 тыс. га земель и стали вторыми. Были крупнейшими в Евразии. Сейчас, думаю, у "Кернела" эта позиция", - сказал он.

По словам Бахматюка, сейчас в состав агрохолдинга входят 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Животноводческое направление представлено 40 тыс. голов КРС. Холдинг имеет более 40 ферм молочного и мясного направления. "Если взять по всей Украине - это порядка 4 тыс. объектов разнопланового ведения деятельности", - сказал он.

"В Крыму мы потеряли свои активы, в Донецке мы потеряли свои активы. После 2014 года мы потеряли порядка 30-40% "Авангада" (крупный производитель яиц и яичных продуктов - ИФ). Компания была вторая в мире и упала в объеме почти в два раза, потом мы поэтапно, до 2018 года, восстановились", - сказал владелец агрохолдингов.

По его словам, было время, когда "Укрлендфарминг" вырабатывал 1,1% ВВП Украины.

Теги: #земля #банк #укрлендфарминг
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