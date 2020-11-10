"1+1 media", "Укртелеком" и KIVI организовали ПЦР-тестирование работников по симптомам

Медиагруппа "1+1 media" организовала ПЦР-тестирование для сотрудников при наличии симптомов и показаний в рамках медицинской страховки, а для сотрудников, контактировавшими с заболевшим, – за счет компании.

HR-директор "1+1 media" Ольга Мусийко в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сказала, что при наличии симптомов и показаний врача тестирование сотрудников проводится в рамках договора корпоративного медицинского страхования, а для сотрудников, контактировавших с заболевшими сотрудниками, тестирование организовывает компания.

Она подчеркнула, что тестирование сотрудников проводится в сертифицированных лабораториях.

"К сожалению, поскольку COVID-19 приказом МОЗ отнесен к особо опасным инфекциям, то стандартным договором медицинского страхования лечение COVID-19 не покрывается. Только диагностика, которая включает консультацию врача и проведение теста на COVID-19. Если у сотрудника болезнь протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, компания может за собственный счет прогарантировать прохождение дополнительной диагностики", - отметила она.

Для диагностики выявления заболевания в "1+1 media" выбрали тестирование методом ПЦР, поскольку данный метод способен выявлять вирус на ранних стадиях заболевания

Международная компания-производитель телевизоров KIVI с центральным офисом в Украине направляет своих сотрудников на сдачу ПЦР-теста в случае, если симптоматика недомогания совпадает с симптомами COVID-19 и/или сотрудник недавно контактировал с заболевшим этим вирусом.

"В случае положительного результата теста сотрудник остается на самоизоляции. Мы информируем всех сотрудников и партнеров, с которыми он взаимодействовал о случившемся факте для принятия профилактических мер, включая переход на удаленную работу. Параллельно мониторим состояние здоровья всех сотрудников, находившихся в контакте с заболевшим. В рамках утвержденного протокола по всем офисам KIVI в ежедневном режиме собирается информация о состоянии здоровья всех сотрудников", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент KIVI по маркетингу, управлению персоналом и трансформации бизнеса Сергей Венгер.

По его словам, это позволило компании не терять большое количество сотрудников одновременно - до сих пор количество заболевших не превышало более двух человек на каждый офис KIVI.

Все сотрудники KIVI также являются участниками программы компенсации медицинских услуг, в которую входит медстраховка и 75% компенсация расходов, не покрываемых страховкой, за счет собственных средств компании.

Сейчас в компании также изучают возможность и эффективность применения в офисах для антивирусной обработки помещений наносуспензии из наносеребра, наномеди, нанозолота и их смесей.

"Укртелеком" также осуществляет ПЦР-тестирование сотрудников как по направлению семейных врачей, так и за счет компании в зависимости от конкретной ситуации и исходя из интересов здоровья сотрудников.

"В компании действуют повышенные санитарные меры. Сотрудники, которые осуществляют ремонт линий, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всего с начала карантина было закуплено сотни тысяч масок, пар перчаток, антисептических салфеток и десятки тысяч литров антисептика. Персонал получает ежедневный ньюзлетер с информацией о всех событиях вокруг пандемии и последними заявлениями МОЗ Украины. Это помогает поддерживать высокую социальную ответственность каждого сотрудника", - сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" HR-директор "Укртелекома" Татьяна Петрук.

По ее словам, при выявлении случая заболевания все контактные лица сотрудника переводятся на самоизоляцию, а если заболевший работал в помещении - его дезинфицируют.

По словам Петрук, для диагностики заболевания в "Укртелекоме" используют ПЦР-тесты, которые закупались централизовано в специализированных лабораториях. Всего с начала карантина компания провела "сотни таких тестов для сотрудников".

В случае, когда быстро провести тестирование и предоставить результаты в самые короткие сроки не представлялось возможным (удаленные регионы, и т.п.), "Укртелеком" обеспечивал выездной забор материалов.