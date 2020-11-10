События

12:55 10.11.2020

Украинцы доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС, не доверяют – чиновникам, судам и российским СМИ – опрос

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Украинцы доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС, не доверяют – чиновникам, судам и российским СМИ – опрос

Украинцы чаще доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, ГСЧС, и не доверяют украинским чиновникам, судам и российским СМИ, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%).

Соцопрос также показал, что украинцы склонны доверять Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины и добровольческим батальонам (по 52%). Кроме того, согласно данным опроса, украинцы доверяют местным органам власти: 54% доверия главе города, села или поселка и 50% - соответствующему местному совету.

Что касается недоверия, то, как показал опрос, чаще всего оно высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных. Украинскому парламенту не доверяют 76%, правительству – 75%, политическим партиям – 73%. Также высокий уровень недоверия к антикоррупционным структурам Украины: НАБУ не доверяют 72,5% респондентов, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции - 71%, САП и ВАКС – по 70%.

Также украинцы не склонны доверять судам. Уровень недоверия к Конституционному суду – 65% опрошенных, местным судам – 63%, Верховному суду – тоже 63%.

В целом, согласно опросу, оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов высказывает недоверие в адрес всех политиков, чьи фамилии были представлены в списке.

Вместе с тем чаще, в с равнении с другими политиками, доверие высказывается президенту Украины Владимиру Зеленскому - на уровне 33%, но в тоже время 62% респондентов не доверяют главе государства.

Уровень доверия-недоверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову 30% и 57% соответственно, генпрокурору Ирине Венедиктовой – 6 и 62% соответственно, к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову - 12% и 76% соответственно.

Согласно данным исследования, российским СМИ не доверяют 79% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в рамках проекта.

Теги: #опрос
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