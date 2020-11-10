В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Видеоконференцию показал азербайджанский государственный телеканал AzTV.

По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.

"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.

В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".