В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Видеоконференцию показал азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет насчитывать почти 2 тыс. военнослужащих. По информации Минобороны РФ, миротворческий контингент будет представлен 1960 военнослужащими, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, сообщили в военном ведомстве.

"Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76", - сказали в Минобороны РФ.

По словам Путин из телеобращения, российский миротворческий контингент будет находится вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения.