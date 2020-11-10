События

00:56 10.11.2020

В Ереване начинается акция протеста против решения премьера Армении по Карабаху

1 мин читать
В Ереване начинается акция протеста против решения премьера Армении по Карабаху

Недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха граждане собираются у здания правительства республики в центре Еревана.

"Мы призываем всех вас собраться здесь. Мы не согласны с решением. Нашу родину отдают врагу. Никол, ты враг народа, предатель", - заявил один из участников акции протеста.

Здание правительства оцеплено полицией.

Ранее Пашинян заявил о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Теги: #демонстрация #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:24 10.11.2020
Здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами

Здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами

23:59 09.11.2020
Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

19:14 09.11.2020
Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

17:36 09.11.2020
Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

14:53 08.11.2020
Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

12:39 08.11.2020
В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

12:39 08.11.2020
Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

14:29 07.11.2020
Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

11:16 31.10.2020
Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

11:13 31.10.2020
Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения в Карабахе будут перенесены на территорию Армении - МИД РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России

Зеленский назначил врио глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

Степанов: у нас нет 100%-й заполненности коек

Зеленский отметил госнаградами работников национальной культуры и искусства

В Харькове "общественник" пожаловался на исчезновение мэра, полиция открыла дело

"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА