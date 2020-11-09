Степанов: у нас нет 100%-й заполненности коек

В Украине нет 100%-й заполненности коек, есть высокий уровень заполненности в некоторых регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас нет стопроцентной заполненности коек ни в одной области. Действительно, у нас есть напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Сумской области но это не 100% (заполненности - ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Степанов сообщил, что на сегодня из 50 тыс. коек, которые на сегодняшний день отведены для пациентов с COVID-19, то по состоянию на утро понедельника были заполнены около 28 тыс. коек.

При этом Степанов подчеркнул, что в стратегии борьбы с COVID-19 есть две составляющие: противоэпидемические мероприятия и непосредственно лечебный процесс, который проводится в больницах.

Он напомнил, что для реализации стратегии противоэпидемических мероприятий Минздрав предлагает перейти от адаптивного к единому карантину на всей территории страны, в том числе внедрение карантина выходного дня "когда два дня в неделю, в субботу и воскресенье мы будем делать максимально жесткие условия по карантину".