События

23:44 09.11.2020

Степанов: у нас нет 100%-й заполненности коек

1 мин читать
Степанов: у нас нет 100%-й заполненности коек

В Украине нет 100%-й заполненности коек, есть высокий уровень заполненности в некоторых регионах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас нет стопроцентной заполненности коек ни в одной области. Действительно, у нас есть напряженная ситуация в Донецкой области, напряженная ситуация в Сумской области но это не 100% (заполненности - ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Степанов сообщил, что на сегодня из 50 тыс. коек, которые на сегодняшний день отведены для пациентов с COVID-19, то по состоянию на утро понедельника были заполнены около 28 тыс. коек.

При этом Степанов подчеркнул, что в стратегии борьбы с COVID-19 есть две составляющие: противоэпидемические мероприятия и непосредственно лечебный процесс, который проводится в больницах.

Он напомнил, что для реализации стратегии противоэпидемических  мероприятий Минздрав предлагает перейти от адаптивного к единому карантину на всей территории страны, в том числе внедрение карантина выходного дня "когда два дня в неделю, в субботу и воскресенье мы будем делать максимально жесткие условия по карантину".

Теги: #коронавирус #ситуация #койкоместа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:49 09.11.2020
Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

22:27 09.11.2020
"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

21:51 09.11.2020
Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

21:35 09.11.2020
В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

19:46 09.11.2020
Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

19:44 09.11.2020
В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

19:15 09.11.2020
При оплате стационарного лечения COVID-19 с октября НСЗУ применяются повышающие коэффициенты за превышение нормы

При оплате стационарного лечения COVID-19 с октября НСЗУ применяются повышающие коэффициенты за превышение нормы

18:44 09.11.2020
На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

На данный момент у Шмыгаля нет симптомов болезни, но в ближайшее время он сдаст тест на COVID-19

18:34 09.11.2020
Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

18:24 09.11.2020
Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Мэр Николаева Сенкевича заболел COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил врио глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях

Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

Зеленский отметил госнаградами работников национальной культуры и искусства

В Харькове "общественник" пожаловался на исчезновение мэра, полиция открыла дело

Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА