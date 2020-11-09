МАУ с 17 декабря начнет полеты в лондонский "Хитроу"

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 17 декабря 2020 года откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы - "Хитроу" (Лондон, Великобритания).

При этом, как отмечается в сообщении на сайте авиакомпании в понедельник, МАУ будет продолжать полеты и в другой лондонский аэропорт - "Гэтвик".

МАУ планирует осуществлять полеты в "Хитроу" три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. В то же время полеты в "Гэтвик" будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Таким образом, авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники семь раз в неделю.

Рейс PS 117 будет вылетать из Киева (Международный аэропорт "Борисполь") в 09:50 и прибывать в Лондон "Хитроу"(LHR) в терминал №2 в 11:25.

Обратный рейс PS 118 запланирован из "Хитроу" в 12:20 с прибытием в Киев в 17:40.

Как подчеркивают в МАУ, основным преимуществом "Хитроу" является то, что аэропорт находится в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой, поэтому дорога к центру города занимает всего 15 минут.