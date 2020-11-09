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16:23 09.11.2020

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

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Премиум-гостиницы в украинских Карпатах требуют наличие отрицательного теста на COVID-19 при заезде

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах вводят требование о наличии у гостя при заселении отрицательного результата тестов на COVID-19 и антитела к нему за последние два-четыре дня.

"До заезда гость самостоятельно обязан сдать три теста: ПЦР и два теста ИФА - IgM и IgG – и отправить нам результаты в электронном виде. Только тогда разрешается заселение", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе бронирования пятизвездочного загородного комплекса Edem Resort Medical&SPA (Стрилки Львовской обл.).

При этом результаты тестов должны быть получены не более чем за четыре дня до планируемого заезда. Кроме того, минимальный срок пребывания в гостинице составляет три ночи.

Такие условия будут действовать до официального окончания карантина, уточнили в гостинице.

Гостиницы F&B SPA Resort и Karpatski Hotel&SPA (оба – Поляница Ивано-Франковской обл.) также ввели требование о наличии при заселении отрицательного результата теста на COVID-19.

Согласно информации на сайтах гостиниц, с 4 ноября заселение возможно лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение двух суток на момент заезда.

Как сообщалось, в Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование, согласно которому в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы.

Теги: #карпаты #гостиницы #коронавирус
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