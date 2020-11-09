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13:22 09.11.2020

В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

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В Украине начались учения по кибербезопасности "Bug Bounty" при поддержке CRDF Global – СНБО

Украинские специалисты, которые обеспечивают кибербезопасность в стране, пройдут пятидневное обучение созданию комплексной защиты компьютерных систем, которое пройдет при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global).

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в понедельник, в Киеве стартовал учебный проект "Bug Bounty", направленный на обучение основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работников критической инфраструктуры. Образовательный проект был организован Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины и CRDF Global.

В течение пяти дней пройдут лекции о проведении пентестов объектов критической инфраструктуры, создании комплексной системы защиты таких объектов и усилении технических возможностей.

 

Теги: #снбо #учения #украина #кибербезопасность
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