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09:46 09.11.2020

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

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Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает штаб ООС.

"На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской - через КПВВ "Станица Луганская" и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", - указывается в сообщении в Facebook.

Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

 

Теги: #оос #кпвв
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