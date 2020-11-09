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00:08 09.11.2020

В Латвии вводится режим ЧП из-за ситуации с COVID-19

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В Латвии вводится режим ЧП из-за ситуации с COVID-19

В Латвии с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения коронавирусной инфекции в стране вводится чрезвычайное положение, сообщило BNS со ссылкой на имеющуюся у агентства информацию.

Такое решение в пятницу было принято на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению, отметило агентство.

По их данным, режим ЧП будет действовать до 6 декабря.

Во время чрезвычайного положения будут запрещены все очные публичные мероприятия. Этот запрет не коснется организуемых на открытом воздухе собраний, шествий и пикетов. На частных мероприятиях будет разрешено присутствие не более 10 человек из не более чем двух домохозяйств, за исключением похорон.

Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны будут начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением станут спортивные центры, которые должны будут заканчивать работу не позднее 22:00.

На время чрезвычайного положения будут запрещены все спортивные мероприятия, например, соревнования и выступления, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь спортивных соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если они проводятся без зрителей.

Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время чрезвычайного положения, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.

В соответствии с законом, решение о введении чрезвычайного положения принимает кабинет министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма и парламентарии должны провести по нему голосование.

Режим чрезвычайного положения объявляют на определенный срок, но не более, чем на три месяца. Он может быть отменен досрочно, если угроза предотвращена или устранена.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии подтвержден у 7476 человек, полностью выздоровели 1444 человека, скончались 95 заболевших.

Теги: #латвия #коронавирус #режим #чп
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