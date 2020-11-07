События

22:22 07.11.2020

На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

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На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик, сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Ему было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", - написал Козицкий на своей странице в Facebook вечером в субботу.

По словам Козицкого, в августе 2019 года боец добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Также глава ЛОГА опубликовал фото Олега Свинарика.

Кроме того, украинский военнослужащий Владимир Штурм уточнил в Facebook, что молодой десантник погиб около шести утра субботы в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.

Теги: #гибель #десантник #украина #донбасс
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