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20:47 07.11.2020

Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

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Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг адресовал свои поздравления по случаю победы на президентских выборах избранным, как он полагает, президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

"Поздравляю Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис - на пост вице-президента. Я знаю Джо Байдена как решительного сторонника нашего альянса и надеюсь на тесное сотрудничество с ним. Сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы", - написал Столтенберг в твиттере в субботу вечером.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

Теги: #сша #байден #нато
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