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20:41 07.11.2020

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

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Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (кандидат на вице-президента США – ИФ). Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал Зеленский в своем Twitter в субботу вечером.

Теги: #зеленский #поздравления #украина #байден
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