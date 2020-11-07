Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (кандидат на вице-президента США – ИФ). Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал Зеленский в своем Twitter в субботу вечером.