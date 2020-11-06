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19:05 06.11.2020

Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу, взрывоопасные предметы не обнаружены

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Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция метро "Майдан Независимости" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии Киевского метрополитена возобновила работу после проверки.

"Станция "Майдан Независимости" проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Станция и пересадкп открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, ранее станция "Майдан Независимости" и переход на станцию "Крещатик" были закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

Источник: https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2768317386748992

Теги: #киев #метро #минирование
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