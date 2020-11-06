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14:48 06.11.2020

Ляшко: пять областных центров близки к переходу в "красную" зону

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Ляшко: пять областных центров близки к переходу в "красную" зону

Пять областных центров, в частности, Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон, близки к переходу в "красную" зону, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по результатам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в пятницу.

По словам замминистра, указанные облцентры перейдут в "красную" зону карантинных ограничений уже на следующей неделе, если в них сохранится текущая динамика заболеваемости.

Помимо этого, Ляшко отметил, что на всей территории Украины помимо территорий с "красным" уровнем эпидопасности устанавливается "оранжевый" уровень.

"Будет запрещено проведение массовых мероприятий более 20 человек, перевозка общественном транспортом свыше посадочных мест, торговли с количеством посетителей более чем один на 10 кв. м. Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполняемостью не более 50%. Запрет на проведение дискотек и работы ночных клубов. Ограничения на плановые госпитализации. Запрещен выезд детей на оздоровление и отдых, а также посещение учреждений соцзащиты",- сказал он.

"К "красному" уровню дополнительно отнесено 198 административных единиц с 23 областей, что на 86 больше чем на предыдущей недели. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к "красному" уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%. Также к "красному" уровню добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье", - добавил Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус
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