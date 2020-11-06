События

13:27 06.11.2020

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

1 мин читать
В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 9 ноября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Теги: #коронавирус #зонирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 06.11.2020
В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

12:36 06.11.2020
ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

12:07 06.11.2020
Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

10:49 06.11.2020
Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

08:21 06.11.2020
В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

08:05 06.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

04:47 06.11.2020
Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

23:38 05.11.2020
"Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом Зеленского - замглавы ОП

"Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом Зеленского - замглавы ОП

23:11 05.11.2020
Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

21:03 05.11.2020
Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд – премьер

В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 43% заведений общепита имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке, а в 77% - персонал общался с клиентом на украинском языке – исследование

Програми на рейтингових загальнонаціональних телеканалах 46% часу звучать російською мовою - громадський моніторинг

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

В Днепре задержали двух налетчиков на офис предприятие – МВД Украины

Российские медики установили у Навального панкреатит, признаков отравления нет

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд – премьер

Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

Воды для населения в Крыму достаточно – Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА