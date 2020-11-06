Российские медики установили у Навального панкреатит, признаков отравления нет

По результатам проведенных исследований у Алексея Навального обнаружен панкреатит, отравление не подтверждено, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - отметили там.