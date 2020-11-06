Совет ЕС примет санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских должностных лиц

Совет ЕС, как ожидается, утвердит в пятницу дополнительный санкционный список по Беларуси за фальсификацию выборов 9 августа и применение насилия к мирным демонстрантам, под санкции должен подпасть Александр Лукашенко.

"Ожидаем 6 ноября постановление Совета (ЕС) и, вероятно, публикацию в тот же день юридических актов в "Официальном журнале" Европейского союза. Совет примет решение по письменной процедуре", - заявил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник после согласования в минувшую среду Комитетом постоянных представителей (Coreper) стран ЕС проектов документов к принятию санкций.

Ранее Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подтвердил "Интерфаксу", что в этот новый список войдет Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси в Евросоюзе не признают.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".

Совет ЕС по иностранным делам, заседавший 12 октября в Люксембурге, принял заключения по событиям в Беларуси, в которых подтверждалась готовность Евросоюза "принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко".

Совет решительно осудил "насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов", и призвал освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключенных.

Главы МИД стран ЕС повторили, что "президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми и что у Александра Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность".

Журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил 4 ноября в своем твиттере, что в список войдут 14 белорусских должностных лиц и Лукашенко. В институтах Евросоюза имена и количество подпадающих под санкции лиц подтверждать "Интерфаксу" до публикации решения Совета ЕС не стали.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС. Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.