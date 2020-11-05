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22:05 05.11.2020

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

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Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.

      "Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - сказал он в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

      По его мнению, "те люди, которые сегодня понимают, что это (СЭЗ – ИФ) такое, они все это поддерживают".

      "Безусловно, это решение еще не принято, оно будет обсуждаться и на уровне экспертов, и на уровне парламента. Но мы считаем, что это проект, прежде всего, для того, чтобы привлечь инвестиции, и чтобы действительно восстановить и сделать из этого, как вы сказали, депрессивного региона процветающий регион Украины, который действительно сегодня дал бы еще мощную поддержку для развития украинской экономики вообще", - подчеркнул глава ОП.

      Ермак пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский задекларировал и анонсировал такой проект как СЭЗ на Донбассе для того, чтобы привлечь для восстановления экономики региона не только средства из Украины, которых не хватит. "И поэтому сегодня во время всех переговоров с нашими партнерами ожидаем и рассчитываем на их помощь", - отметил он.

      Ермак также подчеркнул, что если такое решение о создании СЭЗ на Донбассе будет принято, то оно будет очень взвешенным, согласованным и на уровне Украины, и будут привлечены специалисты, которые работали в успешных свободных экономических зонах за границей.

Теги: #западная_украина #донбасс
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