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21:03 05.11.2020

Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

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Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии в мире, считают ученые и эксперты, мнения которых приводит в четверг газета The Guardian.

"В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу (ситуации с коронавирусом - ИФ)", - сказал профессор Кори Мёльбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.

Он добавил, что, тем не менее, что в том случае мир все равно в лучших условиях, чем был в начале пандемии COVID-19.

"Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать", - сказал он.

Дания, являющаяся крупным производителем норкового меха, заявила накануне, что в стране планируют уничтожить более 15 млн животных из опасений, что мутировавший вирус COVID-19 в норке может передаться человеку и поставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредриксен заявила, что 12 человек в Дании подхватили вирус от норки, и речь идет как раз о мутировавшем вирусе.

Профессор из Университета Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не исключил, что существуют риски, что Дания станет "следующим Уханем", если не устранить мутировавший вирус.

"Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно", - считает он.

Эксперт из Нидерландов Вим ван дер Поэль заявил, что теперь требуются исследования мутировавшего вируса, но даже и без мутации коронавирус, распространяемый норками, может представлять опасность для человека. В Нидерландах, по его словам, также существует этот риск. Он добавил, что по окончании этого года производство меха в Нидерландах прекратится.

Профессор Ян Джонс из английского Университета Рединга полагает, что "идея того, что вирус мутирует в новый вид, неудивительна".

"Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может затем распространиться обратно от норки к человеку и "ускользнуть" от любой вакцины, которая была разработана для исходной, не мутировавшей версии", - говорит он.

"Конечно, версия вируса норки может плохо передаваться человеку, поэтому это скорее теоретический, а не реальный риск", - добавляет эксперт.

Директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов Юсси Пеура считает, что меры, предпринимаемые в Дании, слишком радикальны, но понимает беспокойство властей этой страны. Вместо этого он предложил внедрить в Дании меры контроля звероферм, действующие, к примеру, в Финляндии.

"В настоящее время у нас нет случаев заражения на зверофермах Финляндии. У нас в общей сложности около 700 звероферм, из которых около 150 - норковые, и пока все без Covid-19", - говорит Пеура.

Теги: #коронавирус #дания #ученые
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