Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

В четверг, 5 ноября, состоялась встреча министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, в ходе которой стороны обсудили состояние реформирования Национальной полиции Украины и перспективные проекты по сотрудничеству с правительством Канады в этом направлении.

В частности, сообщает пресс-служба МВД Украины, стороны отметили важность поддержки изменений в ювенальной полиции, а также развитие системы "Custody Records" (системы соблюдения прав задержанных граждан полицейскими с момента доставки в участок и их дальнейшее пребывание там).

"Правительство Канады поддерживает реформу Национальной полиции. Это производительная и эффективная реформа, которая должна продолжаться", - сказала посол.

Аваков рассказал канадской делегации о структурных изменениях в Национальной полиции, осуществляемых в связи с процессом децентрализации государства, а также о необходимости обеспечения необходимой социальной составляющей при проведении институциональных изменений. С этой целью продолжается программа обеспечения работников Нацполиции и Госслужбы Украины по ЧС жильем на условиях финансового лизинга.

"Мы подстраиваем систему полицейских подразделений под новое административно-территориальное устройство. В то же время, мы не забываем о таких вещах как мотивация, повышение компетентности и социальной защиты полицейских. Все кто на службе, должны знать, что государство заботится о них", - отметил министр.