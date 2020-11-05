События

19:57 05.11.2020

Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

1 мин читать
Аваков и посол Канады Галадза обсудили реформирование Нацполиции Украины – МВД

В четверг, 5 ноября, состоялась встреча министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, в ходе которой стороны обсудили состояние реформирования Национальной полиции Украины и перспективные проекты по сотрудничеству с правительством Канады в этом направлении.

В частности, сообщает пресс-служба МВД Украины, стороны отметили важность поддержки изменений в ювенальной полиции, а также развитие системы "Custody Records" (системы соблюдения прав задержанных граждан полицейскими с момента доставки в участок и их дальнейшее пребывание там).

"Правительство Канады поддерживает реформу Национальной полиции. Это производительная и эффективная реформа, которая должна продолжаться", - сказала посол.

Аваков рассказал канадской делегации о структурных изменениях в Национальной полиции, осуществляемых в связи с процессом децентрализации государства, а также о необходимости обеспечения необходимой социальной составляющей при проведении институциональных изменений. С этой целью продолжается программа обеспечения работников Нацполиции и Госслужбы Украины по ЧС жильем на условиях финансового лизинга.

"Мы подстраиваем систему полицейских подразделений под новое административно-территориальное устройство. В то же время, мы не забываем о таких вещах как мотивация, повышение компетентности и социальной защиты полицейских. Все кто на службе, должны знать, что государство заботится о них", - отметил министр.

Теги: #реформа #канада #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 01.11.2020
Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

06:12 30.10.2020
Премьеры Израиля и Канады после теракта во Франции призвали все страны объединиться в борьбе с терроризмом

Премьеры Израиля и Канады после теракта во Франции призвали все страны объединиться в борьбе с терроризмом

20:55 29.10.2020
Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины – Стефанчук

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины – Стефанчук

19:02 29.10.2020
Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

11:37 28.10.2020
Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Нацполиции

Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Нацполиции

18:48 27.10.2020
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

01:00 26.10.2020
В день голосования полиция разоблачила несколько схем подкупа избирателей - Клименко

В день голосования полиция разоблачила несколько схем подкупа избирателей - Клименко

21:19 25.10.2020
Большинство нарушений - агитация в день выборов и нарушение тайны голосования – глава Нацполиции

Большинство нарушений - агитация в день выборов и нарушение тайны голосования – глава Нацполиции

15:52 25.10.2020
Полиция проверяет еще один факт "каруселей", 8 сообщений о минировании не подтвердились – Клименко

Полиция проверяет еще один факт "каруселей", 8 сообщений о минировании не подтвердились – Клименко

10:56 22.10.2020
В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

Ситуация на Донбассе обострилась: российские наемники 8 раз нарушили режим тишины с начала суток, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Венецианская комиссия готова помочь Украине после резонансного решения КС

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

ПОСЛЕДНЕЕ

Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

Аваков оплатил чартерный рейс для доставки Маркива из Италии в Украину за собственные средства – А.Геращенко

Трамп заявил об уверенной победе над Байденом по "законным бюллетеням", опасается "кражи" победы

Власти Эфиопии начали военную операцию против оппозиционной партии

Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве – Степанов

Во Франции за сутки выявили почти 60 тыс. новых случаев COVID-19, что стало новым рекордом

Левый берег Киева может временно остаться без электричества из-за мужчины, залезшего на ЛЭП - ДТЭК "Киевские электросети"

Зеленский уволил глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях – указы

ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА