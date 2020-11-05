Зеленский уволил глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав областных государственных администраций (ОГА) в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Соответствующие указы №488/2020; №489/2020 и №490/2020 от 5 ноября опубликованы на сайте главы государства.

Так, Виталий Федорив уволен с должности главы Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению, Максим Куцый – с должности главы Одесской ОГА, Роман Грищенко – с должности главы Сумской ОГА.

11 октября 2019 года Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА.

11 марта 2020 года Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко.

24 апреля 2020 года Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской областной государственной администрации после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4882020-35521.

https://www.president.gov.ua/documents/4892020-35525.

https://www.president.gov.ua/documents/4902020-35529.