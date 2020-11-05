События

18:48 05.11.2020

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

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Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Херсонская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов городского головы областного центра, согласно которым в городе состоится второй тур с участием Игоря Колыхаева и Владимира Сальдо.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на данные протокола комиссии, во второй тур выборов выходят народный депутат (группа "За майбутнє"), заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!") и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо").

За Колыхаева проголосовали 22777 избирателей (30,75%). Сальдо получил 12660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского головы Херсона приняли участие 17 кандидатов.

Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.

 

Теги: #херсон #выборы
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