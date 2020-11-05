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17:06 05.11.2020

В Лондоне предупредили о возросшей угрозе терактов в Европе

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В Лондоне предупредили о возросшей угрозе терактов в Европе

Уровень террористической угрозы в Европе после недавних терактов во Франции и Австрии повысился, предупредил министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир.

"Температура" террористической угрозы в Европе растет", - приводит в четверг газета The Independent слова Брокеншира.

"Существует риск, что недавние атаки во Франции и Австрии могут оказать мобилизующий эффект (на террористов - ИФ) в разных частях Европы, в том числе в Великобритании", - добавил министр.

Ранее на этой неделе власти Великобритании решили повысить уровень террористической угрозы в стране с "существенного" до "серьезного". Уровень террористической угрозы в Великобритании оставался "существенным" с ноября прошлого года.

В понедельник в результате теракта в Вене погибли четыре человека, а на прошлой неделе террорист убил троих в Ницце.

Теги: #европа #теракты
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Интерфакс-Украина
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