События

14:22 05.11.2020

Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

1 мин читать
Лукашенко предупредил: уехавшие в Польшу белорусские врачи не смогут вернуться

Врачи, которые собираются ехать на работу в Польшу должны понимать, что не смогут вернуться, заявил президент Александр Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций в четверг.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что "это не угроза, а приказ для правительства". "Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - считает президент.

Таким образом он прокомментировал намерение Польши пригласить к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

Теги: #лукашенко #врачи #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 04.11.2020
Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

16:14 04.11.2020
Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

10:22 03.11.2020
Минздрав намерен разрешить врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на COVID-19 – замминистра

Минздрав намерен разрешить врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на COVID-19 – замминистра

22:57 02.11.2020
Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

Кулеба пообещал решить вопрос с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации

19:09 02.11.2020
В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

08:13 02.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

18:33 01.11.2020
Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

16:48 31.10.2020
В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

16:26 31.10.2020
Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

16:12 31.10.2020
На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционного законодательства, не будут участвовать в заседаниях из-за появления проектов решений КС в СМИ - источник

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

До конца ноября в Украине может быть 15 тыс. заболеваний Covid-19 в день, а конца года до 20 тыс - Шмыгаль

За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционного законодательства, не будут участвовать в заседаниях из-за появления проектов решений КС в СМИ - источник

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

До конца ноября в Украине может быть 15 тыс. заболеваний Covid-19 в день, а конца года до 20 тыс - Шмыгаль

За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

Основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин - Шмыгаль

До 20 декабря Кернес будет в Харькове, обещает первый вице-мэр

Станция метро "Площадь Льва Толстого" открыта для пассажиров, взрывоопасные предметы не обнаружены

Ситуация с COVID-19 в Эстонии критическая – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА