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13:28 05.11.2020

Станция метро "Площадь Льва Толстого" открыта для пассажиров, взрывоопасные предметы не обнаружены

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Станция метро "Площадь Льва Толстого" открыта для пассажиров, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция метро "Площадь Льва Толстого" и пересадка на станцию "Дворец спорта" открыты для пассажиров, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены. … Метрополитен работает в обычном режиме", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, раньше станция "Площадь Льва Толстого" была закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

 

Теги: #киев #метро #минирование
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