Станция метро "Площадь Льва Толстого" открыта для пассажиров, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция метро "Площадь Льва Толстого" и пересадка на станцию "Дворец спорта" открыты для пассажиров, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены. … Метрополитен работает в обычном режиме", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, раньше станция "Площадь Льва Толстого" была закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.