В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 147 человек, 85 выздоровели

147 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 1 тыс 936 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 18 человек, остальные 129 дома под наблюдением врачей. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

При этом скончался сотрудник ВСУ из Днепропетровской области, у которого Covid-19 был диагностирован 15 октября. Изначально он лечился амбулаторно под наблюдением семейного врача, но в связи с ухудшением состояния здоровья 22 октября был госпитализирован в городскую клиническую больницу Новомосковска. "Несмотря на все принятые меры у пациента нарастали явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. 04.11.2020 состояние здоровья у него значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата. Сотрудник ВС по существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, это стал 18-й летальный случай в ВСУ. Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 4 тыс 403 человека. При этом днем ранее сообщалось о 4 тыс. 342 выздоровевших и 1 тыс 851 активном случае болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровел 61 человек, а количество болеющих увеличилось на 85.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 375 человек, у 63 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.