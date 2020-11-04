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16:03 04.11.2020

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

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Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами" и механизма "кешбэк" на девять месяцев - год - до 1 января 2022 года, в который комитет также решил включить повышение лимитов годового дохода физических лиц-предпринимателей (ФЛП) почти в 1,5 раза с 2021 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие этого законопроекта за основу и в целом проголосовали 212 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, хотя он был подан представителями всех фракций.

Замглавы профильного комитета Александр Дубинский, представляя зарегистрированный накануне документ, сообщил, что комитет в среду решил внести в него еще правки и привязать размер максимального годового дохода ФЛП для работы на упрощенной системе налогообложения к размеру минимальной зарплаты (мзп) на 1 января отчетного года.

В частности, по его словам, для I группы было предложено повысить его с нынешних 1 млн грн (до 2 апреля этого года – 0,3 млн грн) до 245 мзп, что с 1 января 2021 года составит 1,47 млн грн. Для II группы – с 5 млн грн (было 1,5 млн грн) – до 1230 мзп (7,38 млн грн), для III группы – с 7 млн грн (было 5 млн грн) – до 1720 мзп (10,32 млн грн).

Помимо этого, комитет предложил повысить с 1 млн грн до 820 мзп (4,92 млн) годовой доход, при превышении которого любой "упрощенец" независимо от вида деятельности должен применять "кассовый аппарат".

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать "упрощенцы" II-IV групп по продаже бытовых товаров с гарантийным ремонтом и лекарств, а также все другие "упрощенцы" этих групп при годовом доходе свыше 1 млн грн.

С 1 апреля 2021 года количество число "упрощенцев" II-IV групп с обязательным использованием РРО вне зависимости от объема годового дохода увеличивается за счет тех, кто продает товары в интернете, торгует ювелирными изделиями, подержанными товарами, текстилем и автозапчастями, работает в сфере общественного питания или туризма.

Помимо этого, с 1 января 2021 года запланирован старт механизма "кешбэка", когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа 2020 года был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет, однако это не остановило протесты. В частности, 3 ноября под Верховной Радой состоялись очередные протесты, и хотя параллельно проходила акция сторонников использования кассовых аппаратов, лидеры фракций парламента решили срочно внести законопроект о переносе срока их обязательного введения. Спикер Дмитрий Разумков прогнозировал, что соответствующий законопроект будет поддержан за основу и в целом уже 4 ноября.

Теги: #верховная_рада
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