Кабмин увеличил до 200 прожиточных минимумов размер денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС

Кабинет министров Украины увеличил с 150 до 200 размеров прожиточного минимума размеры денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня на очередном заседании правительством урегулированы вопросы обеспечения протезно-ортопедическими изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, и специальными изделиями для занятий спортом участников АТО/ООС, которые потеряли функциональные возможности конечностей", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

В частности, принятое решение позволит решить вопрос повторного обеспечения участников АТО/ООС изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и специальными изделиями для занятий спортом для активного участия в общественной жизни страны, в спортивных соревнованиях международного и всеукраинского уровня.

Также решение позволит определить сроки выдачи дорогостоящих изделий (протезы нижних конечностей - замена через 6 лет, протезы верхних конечностей - через 5 лет).

Кроме того, можно будет вести техническое обслуживание в течение срока эксплуатации вышеупомянутых изделий, и увеличить предельные размеры денежной помощи на их ремонт и техническое обслуживание (с 150 до 200 размеров прожиточного минимума).