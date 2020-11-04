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14:44 04.11.2020

В Киеве уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом – Кличко

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В Киеве уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом – Кличко

В Киеве зафиксировали уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Кроме коронавируса, сейчас обострились сезонные заболевания. В частности - гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день в столице зарегистрировано почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Он отметил, что симптомы этих заболеваний и их ход по сравнению с коронавирусом - несколько разные.

"Поэтому будьте внимательны к своему здоровью. И при первых же признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу! По собственному опыту скажу: коронавирус - болезнь коварная и изнурительная. Лекарств от нее пока нет. И сегодня важно каждому быть осторожным, чтобы обезопасить и себя и тех, кто рядом. Помните о масках, антисептиках, соблюдении социальной дистанции", - сказал Кличко.

Теги: #киев #орви #кличко #грипп
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