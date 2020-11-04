В Киеве до конца суток будет туман – КГГА

До конца суток среды, 4 ноября, с сохранением 5 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Специалисты рекомендуют водителям, что во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.