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23:30 03.11.2020

Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

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Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

Президентские выборы в США проходят в остановке поляризации общества, однако обстановка на избирательных участках в Вашингтоне мирная и дружелюбная, сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" во вторник народный депутат  член наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах Никита Потураев.

По его словам, о поляризации общества говорилось на встречах членов делегации с экспертами и журналистами.  "Вашингтон трудно узнать. Многие здания и не только в центре – с заколоченными щитами первыми этажами. Вчера по всему Вашингтону стучали молотки – заколачивали оставшиеся первые этажи, двери и окна", - сказал он.

"Пандемия сказывается. Людей мало, многие учреждения закрыты.  Пустые улицы, мало автомобилей", - рассказал Потураев. При этом, сказал он, "люди придерживаются масочного режима и социальной дистанции – даже бегуны в парках".

По  его словам, в то же время на участках в Вашингтоне, Вирджинии и Мэриленде, которые делегация посетила, обстановка была "спокойная и дружелюбная".

Ссылаясь на мнения экспертов, Потураев предположил, что явка на выборах в этот раз может быть очень высокой. "Создается впечатление, что люди идут на выборы, как в последний бой, понимая, насколько каждый голос важен", - сказал он.

Во второй половине дня, отметил он, в Вашингтоне ожидаются митинги, один из которых пройдет прямо перед окнами гостиницы, где проживают наблюдатели ОБСЕ.

В украинской группе наблюдателей также – народные депутаты Верховной Рады Сергей Рахманин (фракция "Голос") и Павел Фролов (фракция "Слуга народа").

Теги: #сша #украина #выборы
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