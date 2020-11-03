Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть!", - написала Денисова в своем официальном телеграмм-канале во вторник вечером.

Кроме того, она отметила, что Маркив возвращается с представителями украинской делегации в Украину.

Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.