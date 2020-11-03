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15:43 03.11.2020

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

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Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру с просьбой о содействии в получении списков удерживаемых лиц от другой стороны для обмена "всех на всех" с ОРДЛО

Зеленский поблагодарил Маурера за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

"Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет", - отмечает пресс-служба президента Украины по итогам их встречи во вторник.

Стороны детально обсудили необходимость доступа Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Были также положительно оценены действия украинской стороны по обустройству удобных пунктов для пересечения контактной линии. В частности, восстановление разводного моста в Станице Луганской, обустройство КПВВ и планы открыть новые, такие же комфортные КПВВ в Счастье и Золотом.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, и это будет давать о себе знать еще многие годы, и это является причиной, почему МККК участвует в противоминной деятельности.

Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.

Также глава МККК приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации в этом процессе.

Теги: #мккк #обмен #зеленский #маурер
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