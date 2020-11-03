Шахтеры из Угледара под Радой требуют погашения долгов по зарплате и обеспечение 100%-й реализации добываемого ими угля - Волынец

Шахтеры государственных угледобывающих предприятий "Шахта им.Сургая" и "Южнодонбасская №1" (Угледар, Донецкая обл.) проводят под Верховной Радой акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате, сообщил народный депутат Михаил Волынец ("Батькивщина") на своей странице в Facebook.

По его словам, в список требований протестующих шахтеров также включено увеличение расходов в госбюджете на программу "реструктуризация угольной отрасли", из которой традиционно перераспределяются средства на зарплаты.

Кроме того, горняки хотят повышения уровня тарифных ставок и окладов до 25% для увеличения зарплаты и возращения подземного стажа инженерно-техническим работникам.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) также сообщил, что протестующие требуют разработать механизм государственного регулирования ценообразования на угольную продукцию на внутреннем рынке, обеспечить на постоянной основе 100%-ю реализацию добываемой госшахтами угольной продукции, установить госшахтам тариф на э/э для потребителей первого класса, предоставить им статус защищенного потребителя, выделить из госбюджета средства на погашение задолженности за потребленную госшахтами э/э (до 1 июля 2019 года), запретить полное отключение электроснабжения госшахатам на период карантина.

Протестующие, по словам Волынца, также требуют обеспечить приоритет использования отечественного энергетического и коксующегося угля, ограничить использование импортируемого, а также продлить запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси.

По данным Министерства энергетики Украины, входящие в его сферу управления государственные шахты в январе-сентябре 2020 года сократили добычу рядового угля на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млн 37,5 тыс. тонн. В т.ч. добыча "Шахты им.Сургая" составила 253,1 тыс. тонн (-44,6% к январю-сентябрю-2019), "Южнодонбасская №1" – 106,6 тыс. тонн (-67,7%).